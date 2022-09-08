Телефонные мошенники принялись мстить своим же жертвам

Люди, пытавшиеся разыграть мошенников в телефонном разговоре, всё чаще становятся объектом их мести. Газета "Известия" со ссылкой на главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова пишет, что такая тенденция появилась в последние месяцы.

"Телефонные номера таких людей используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже "шутникам начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги", — рассказал эксперт.

В Банке России в свою очередь сообщили, что мошенники применяют различные психологические приёмы. Это делается с целью вывести человека из равновесия и лишить его критического мышления. В ведомстве советуют никогда и ни в коем случае не сообщать звонящим личные данные, данные банковской карты, коды из СМС, секретные слова.

"При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор", — предупреждают в ЦБ.