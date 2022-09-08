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8 сентября, 05:07
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Телефонные мошенники принялись мстить своим же жертвам

"Известия": Телефонные мошенники стали мстить тем, кто пытается их разыграть

Люди, пытавшиеся разыграть мошенников в телефонном разговоре, всё чаще становятся объектом их мести. Газета "Известия" со ссылкой на главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова пишет, что такая тенденция появилась в последние месяцы.

"Телефонные номера таких людей используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже "шутникам начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги", — рассказал эксперт.

В Банке России в свою очередь сообщили, что мошенники применяют различные психологические приёмы. Это делается с целью вывести человека из равновесия и лишить его критического мышления. В ведомстве советуют никогда и ни в коем случае не сообщать звонящим личные данные, данные банковской карты, коды из СМС, секретные слова.

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"При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор", — предупреждают в ЦБ.

Директор департамента ЦБ Вадим Уваров ранее сообщил, что телефонные мошенники стали представляться при звонках работниками Банка России и использовать данные Департамента информационной безопасности регулятора. По словам Уварова, уже были случаи, когда злоумышленники использовали его данные для убедительности своих легенд.

Обложка ©

TASS / AP / Nikki Boertman

Дмитрий Алексиевич

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