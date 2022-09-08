Телефонные мошенники принялись мстить своим же жертвам
"Известия": Телефонные мошенники стали мстить тем, кто пытается их разыграть
Люди, пытавшиеся разыграть мошенников в телефонном разговоре, всё чаще становятся объектом их мести. Газета "Известия" со ссылкой на главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова пишет, что такая тенденция появилась в последние месяцы.
"Телефонные номера таких людей используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже "шутникам начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги", — рассказал эксперт.
В Банке России в свою очередь сообщили, что мошенники применяют различные психологические приёмы. Это делается с целью вывести человека из равновесия и лишить его критического мышления. В ведомстве советуют никогда и ни в коем случае не сообщать звонящим личные данные, данные банковской карты, коды из СМС, секретные слова.
"При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор", — предупреждают в ЦБ.
Директор департамента ЦБ Вадим Уваров ранее сообщил, что телефонные мошенники стали представляться при звонках работниками Банка России и использовать данные Департамента информационной безопасности регулятора. По словам Уварова, уже были случаи, когда злоумышленники использовали его данные для убедительности своих легенд.
TASS / AP / Nikki Boertman