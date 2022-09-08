Десятки человек сгорели заживо во вьетнамском баре

Как указывает газета, огонь охватил второй этаж здания в провинции Биньзыонг 6 сентября вечером, в результате чего клиенты и персонал оказались в ловушке, так как густой дым заполнил лестницу и заблокировал аварийный выход. В результате этого 32 человека сгорели заживо.

Многие вышли на балкон, чтобы спастись от огня, который быстро распространился по деревянному интерьеру, в то время как другие были вынуждены выпрыгнуть из здания. По некоторым данным, ещё один человек, выпрыгнувший из окна во время возгорания, умер в больнице от полученных травм. Также известно о десятках пострадавших. После этой трагедии премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь приказал провести дополнительную проверку мест повышенного риска, особенно караоке-баров.