Заседание Верховного народного собрания прошло без лидера КНДР
Yonhap: Ким Чен Ын пропустил сессию Верховного народного собрания в КНДР
Лидера КНДР Ким Чен Ын пропустил сессию Верховного народного собрания страны, об этом агентство Yonhap сообщает со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Заседание Верховного народного собрания прошло накануне в Пхеньяне. Участники сессии обсудили законы о развитии сельской местности и благоустройство. Как утверждает Yohhap, заседание может занять несколько дней.
В сообщении агентства говорится, что на заседании единогласно было решено принять "Закон КНДР о социалистическом развитии сельской местности" и "Закон КНДР о благоустройстве". Ким Чен Ына на заседании не было.
Ранее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон сообщила, что он серьёзно заболел во время эпидемии "лихорадки" в КНДР. Как полагают обозреватели The Guardian, она имела в виду, что глава республики мог переболеть коронавирусом.
ТАСС / AP / Lee Jin-man