Заседание Верховного народного собрания прошло без лидера КНДР

Лидера КНДР Ким Чен Ын пропустил сессию Верховного народного собрания страны, об этом агентство Yonhap сообщает со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Заседание Верховного народного собрания прошло накануне в Пхеньяне. Участники сессии обсудили законы о развитии сельской местности и благоустройство. Как утверждает Yohhap, заседание может занять несколько дней.