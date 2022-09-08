Шольц пригласил нового премьера Британии Трасс в Берлин

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора предложил новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс посетить с официальным визитом Берлин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя немецкого правительства.

"Канцлер предложил своей британской коллеге совершить первый визит в Берлин в ближайшее время", — приводит агентство слова источника.