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8 сентября, 04:02

Шольц пригласил нового премьера Британии Трасс в Берлин

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора предложил новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс посетить с официальным визитом Берлин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя немецкого правительства.

"Канцлер предложил своей британской коллеге совершить первый визит в Берлин в ближайшее время", — приводит агентство слова источника.

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При этом данные о датах возможного визита Трасс в столицу ФРГ пока не приводятся.

Ранее Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии. Официально это случилось на аудиенции 47-летнего политика у королевы Елизаветы II в замке Балморал. Кроме того, новыми главами МИД и МВД Британии стали дети мигрантов. Украинский президент Владимир Зеленский стал первым, кому Трасс позвонила в качестве премьера.

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ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN

Иван Косицын

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