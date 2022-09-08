Шольц пригласил нового премьера Британии Трасс в Берлин
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора предложил новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс посетить с официальным визитом Берлин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя немецкого правительства.
"Канцлер предложил своей британской коллеге совершить первый визит в Берлин в ближайшее время", — приводит агентство слова источника.
При этом данные о датах возможного визита Трасс в столицу ФРГ пока не приводятся.
Ранее Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии. Официально это случилось на аудиенции 47-летнего политика у королевы Елизаветы II в замке Балморал. Кроме того, новыми главами МИД и МВД Британии стали дети мигрантов. Украинский президент Владимир Зеленский стал первым, кому Трасс позвонила в качестве премьера.
ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN