В Крыму описали ситуацию с газом в преддверии отопительного сезона

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров готов к предстоящему отопительному сезону и обеспечен газом, несмотря на провокации Киева в отношении буровых платформ в Черном море.

"Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона", — цитирует заявление Константинова РИА "Новости".