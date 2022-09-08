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8 сентября, 04:15

В Крыму описали ситуацию с газом в преддверии отопительного сезона

Константинов заявил об обеспеченности газом Крыма на фоне провокаций Киева в Черном море

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров готов к предстоящему отопительному сезону и обеспечен газом, несмотря на провокации Киева в отношении буровых платформ в Черном море.

"Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона", — цитирует заявление Константинова РИА "Новости".

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Напомним, утром 20 июня буровая платформа "Черноморнефтегаза" подверглась атаке. В тот момент на объекте находилось более 100 человек. Без вести пропавшими числились семеро, остальных эвакуировали на вертолётах. После удара по вышкам вспыхнул пожар, который подошёл к скважине, однако его удалось потушить, не допустив техногенной аварии.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Дмитрий Алексиевич

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