В Крыму описали ситуацию с газом в преддверии отопительного сезона
Константинов заявил об обеспеченности газом Крыма на фоне провокаций Киева в Черном море
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров готов к предстоящему отопительному сезону и обеспечен газом, несмотря на провокации Киева в отношении буровых платформ в Черном море.
"Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона", — цитирует заявление Константинова РИА "Новости".
Напомним, утром 20 июня буровая платформа "Черноморнефтегаза" подверглась атаке. В тот момент на объекте находилось более 100 человек. Без вести пропавшими числились семеро, остальных эвакуировали на вертолётах. После удара по вышкам вспыхнул пожар, который подошёл к скважине, однако его удалось потушить, не допустив техногенной аварии.
ТАСС / Алексей Павлишак