Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что для прекращения обстрелов Запорожской АЭС необходимо демилитаризировать правый берег Днепра.

"Атомная станция и Энергодар находятся под надёжной защитой Росгвардии и Армии России, а для прекращения обстрелов необходимо демилитаризировать правый берег Днепра", — обратился он с призывом в беседе с РИА "Новости".

Именно из находящихся там городов Марганец и Никополь Вооружённые силы Украины осуществляют атаки на станцию, пояснил Рогов. Запорожская АЭС, по его словам, нужна Киеву исключительно в военных целях.

"Присутствие на АЭС российских сил безопасности является гарантом сохранности атомной станции и мирной жизни в регионе", — сказал представитель администрации региона.