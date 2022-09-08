В Запорожье озвучен способ остановить обстрелы ЗАЭС
Рогов призвал демилитаризировать правый берег Днепра для прекращения обстрелов Запорожской АЭС
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что для прекращения обстрелов Запорожской АЭС необходимо демилитаризировать правый берег Днепра.
"Атомная станция и Энергодар находятся под надёжной защитой Росгвардии и Армии России, а для прекращения обстрелов необходимо демилитаризировать правый берег Днепра", — обратился он с призывом в беседе с РИА "Новости".
Именно из находящихся там городов Марганец и Никополь Вооружённые силы Украины осуществляют атаки на станцию, пояснил Рогов. Запорожская АЭС, по его словам, нужна Киеву исключительно в военных целях.
"Присутствие на АЭС российских сил безопасности является гарантом сохранности атомной станции и мирной жизни в регионе", — сказал представитель администрации региона.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения в том, что ВС РФ якобы обстреливают самих себя на Запорожской атомной электростанции. Глава государства отметил, что это не более чем "бред собачий".
ТАСС / Сергей Мальгавко