Шестые сутки подряд в ЛНР не зафиксировано обстрелов со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины по состоянию на 8 сентября, как и за пять предыдущих дней, не произвели ни одного обстрела населённых пунктов ЛНР. Об этом сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
"За истекшие сутки, 7 сентября 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населённым пунктам не зафиксировано", — написал он у себя в телеграме.
Об отсутствии обстрелов за предшествующие сутки Марочко уже сообщал ранее, ежедневно с 3 по 7 сентября.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в городе Стаханове ЛНР украинские военные обстреляли больницу из американских РСЗО HIMARS. В результате обстрела семь человек были ранены, трое убиты.
ТАСС / Александр Река