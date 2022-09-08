Шестые сутки подряд в ЛНР не зафиксировано обстрелов со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины по состоянию на 8 сентября, как и за пять предыдущих дней, не произвели ни одного обстрела населённых пунктов ЛНР. Об этом сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

"За истекшие сутки, 7 сентября 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населённым пунктам не зафиксировано", — написал он у себя в телеграме.

Об отсутствии обстрелов за предшествующие сутки Марочко уже сообщал ранее, ежедневно с 3 по 7 сентября.