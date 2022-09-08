Посол в Канаде назвал абсурдными призывы удержать турбины для "Северного потока"

Посол в Канаде Олег Степанов назвал абсурдными призывы "Конгресса украинцев Канады"* (Ukrainian Canadian Congress) к высылке российских дипломатов и удержанию турбин для "Северного потока". По его словам, данные требования расходятся с интересами канадцев, пишет РИА "Новости".

"Такие призывы абсурдны. "Канадский украинский конгресс", в котором главенствующую роль играют потомки нацистских приспешников, пытается приватизировать канадскую внешнюю политику, направляет её в иррациональное русло, что, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Канады и её народа", — считает дипломат.

По его словам, организация руководствуется не логикой, а слепой ненавистью ко всему русскому. А в таком случае к делу должны подключиться уже не дипломаты, а "специалисты в области психиатрии". При этом Степанов добавил, что посольство и два генеральных консульства России будут и дальше работать над анализом внешней и внутренней канадской политики, поддержкой двусторонних межправительственных каналов связи, а также над оказанием консульского содействия россиянам и соотечественникам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ЕС, США, Британия и Канада сделали невозможным обслуживание "Северного потока". По его словам, из-за санкций власти не могут спрогнозировать, каким образом будут выполняться ремонтные работы. Есть проблемы юридического характера, которые связаны с рестрикциями и требуют дополнительных гарантий, но их не предоставляют.