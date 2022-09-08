Экс-глава МИД Австрии призналась, что мечтает завести кур

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала о своей жизни в Ливане.

По словам политика, сейчас её время занимает преподавание и написание аналитики по рынкам газа и нефти, а также перевод собственной книги про дипломатию. Кроме того, она анонсировала книгу под названием "Реквием по Европе". Кнайсль также поделилась, что дома иногда скучает и чувствует себя одиноко, отметив, что рада присутствовать на ВЭФ "среди людей".

"Но у меня есть домашние животные, которые составляют мне компанию. У меня два боксёра. Всегда держала собак этой породы, люблю всех собак, но этих — особенно. Два шотландских пони, они не слишком большие. Также я приютила двух кошек. И надеюсь снова завести кур", — добавила экс-министр.