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8 сентября, 05:42

Экс-глава МИД Австрии призналась, что мечтает завести кур

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переводит свою книгу на русский и хочет завести кур

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала о своей жизни в Ливане.

По словам политика, сейчас её время занимает преподавание и написание аналитики по рынкам газа и нефти, а также перевод собственной книги про дипломатию. Кроме того, она анонсировала книгу под названием "Реквием по Европе". Кнайсль также поделилась, что дома иногда скучает и чувствует себя одиноко, отметив, что рада присутствовать на ВЭФ "среди людей".

"Но у меня есть домашние животные, которые составляют мне компанию. У меня два боксёра. Всегда держала собак этой породы, люблю всех собак, но этих — особенно. Два шотландских пони, они не слишком большие. Также я приютила двух кошек. И надеюсь снова завести кур", — добавила экс-министр.

Бежавшая из Австрии экс-глава МИДа Кнайсль объяснила, почему выбрала Ливан, а не Россию

Бежавшая из Австрии экс-глава МИДа Кнайсль объяснила, почему выбрала Ливан, а не Россию

Также в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит в эти дни в Приморье, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что отношения России и Евросоюза в ближайшее время ждут крупные изменения.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Николь Вербер

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