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8 сентября, 06:11

Росавиация до 16 сентября продлила ограничения для аэропортов юга и центра России

В России продлили ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Как сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта, на этот раз запрет будет действовать по меньшей мере до 16 сентября.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 16 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.

В связи с запретом на полёты не функционируют аэропорты следующих городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Другие аэропорты страны осуществляют работу в обычном режиме.

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Напомним, что ограничения на полёты в 11 аэропортов России были введены 24 февраля текущего года из-за проведения специальной военной операции на Украине. В последний раз запрет на выполнение гражданских перевозок в эти авиагавани был продлён 2 сентября.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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