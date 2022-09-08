Росавиация до 16 сентября продлила ограничения для аэропортов юга и центра России

В России продлили ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Как сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта, на этот раз запрет будет действовать по меньшей мере до 16 сентября.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 16 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.

В связи с запретом на полёты не функционируют аэропорты следующих городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Другие аэропорты страны осуществляют работу в обычном режиме.