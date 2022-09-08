Тупорылая акула разорвала туристку на Багамах
На Багамах акула напала на 58-летнюю туристку, женщина погибла
На Багамах тупорылая акула расправилась с одной из туристок, которая отдыхала на курорте с семьёй. От полученных ран 58-летняя женщина скончалась на месте, сообщает издание Daily Mail.
Жительница Пенсильвании приехала на отдых вместе с мужем и детьми и, решив заняться сноркелингом (подводным плаванием), отправилась в популярное туристическое место около резервата Грин Кей. По данным пресс-секретаря полиции, главного суперинтенданта Крислин Скиппингс, именно там и произошла трагедия.
Акула буквально насмерть загрызла несчастную туристку. После произошедшего местный пляж был оцеплен и закрыт на неопределённый срок. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф писал, что в Хургаде акула откусила австрийской туристке ногу и руку, женщина умерла по дороге в больницу. А 3 июля ещё одна отдыхавшая стала жертвой хищницы на популярном курорте. Власти Египта сформировали рабочую группу для выяснения причин агрессивного поведения животных. По предварительным данным, причиной нападений могло стать затонувшее судно, на борту которого находилось 16 тысяч овец. Лайф публиковал кадры с попытками оказать австрийской туристке первую помощь: ошеломлённые очевидцы в панике наблюдали за происходившим и старались хоть чем-то помочь несчастной женщине.
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