Тупорылая акула разорвала туристку на Багамах

На Багамах тупорылая акула расправилась с одной из туристок, которая отдыхала на курорте с семьёй. От полученных ран 58-летняя женщина скончалась на месте, сообщает издание Daily Mail.

Жительница Пенсильвании приехала на отдых вместе с мужем и детьми и, решив заняться сноркелингом (подводным плаванием), отправилась в популярное туристическое место около резервата Грин Кей. По данным пресс-секретаря полиции, главного суперинтенданта Крислин Скиппингс, именно там и произошла трагедия.