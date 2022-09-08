Белорусские военные начали учения по освобождению "временно захваченной территории"

В Белоруссии началось командно-штабное учение Вооружённых сил республики, в ходе которого будут отработаны вопросы ведения боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником. Об этом сообщили в Минобороны РБ.

"Для отработки практических действий войск задействованы полигон Брестский и ряд участков местности в Минской и Витебской областях. Численность привлекаемых войск, вооружения и военной техники не превышает уровень, подлежащий обязательному уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в рамках учений военнослужащие на практике отработают задачи по восстановлению контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационной поддержке войск, обеспечению силовых мер военного положения, а также борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооружёнными формированиями.