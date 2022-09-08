В Италии назвали положение на Украине катастрофой для Запада и ЕС

Итальянский социолог Алессандро Орсини назвал катастрофической нынешнюю ситуацию на Украине. По его словам, дела плохи не только у Киева, но и у его союзников — США и Евросоюза.

"Ситуация на Украине просто катастрофическая. <...> Украина погружается в разруху, смертей всё больше", — сказал он в интервью телеканалу Rai 3.

Эксперт заявил, что самой важной военной победы достигла Россия, напомнив, что ещё в июле территория Луганской Народной Республики была освобождена союзными силами, а теперь дело за малым. По его словам, для достижения целей специальной военной операции и освобождения Донбасса осталось одержать победу над ВСУ в районе Славянска и Краматорска.

При этом Орсини отметил, что это станет для Киева настоящей трагедией, поскольку в таком случае контроль территории от Крыма до Донбасса перейдёт к союзным силам, оставив Киев не у дел. Однако западные союзники, в частности СМИ, не перестают трепыхаться и не теряют любого момента, чтобы исказить ситуацию и преуменьшить успехи Вооружённых сил России, добавил он.

"Сейчас наша проблема в том, что мы скрываем полный провал Запада и ЕС на Украине, не говорим о том, что на самом деле происходит", — подытожил социолог.