США вооружили Киев управляемыми ракетами с GPS-наведением

Союзники вновь оказывают Киеву поддержку, в том числе и военную. На этот раз США передали войскам Незалежной управляемые снаряды Excalibur, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы.

"Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением", — отмечается в сообщении.

При этом агентство обратило внимание, что поставки этих боеприпасов Киеву свидетельствуют о плане пополнения запасов Excalibur в самих США. Согласно документам, американские власти планируют выделить на это 92 миллиона долларов из дополнительных средств, которые были одобрены Конгрессом.