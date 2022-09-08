США вооружили Киев управляемыми ракетами с GPS-наведением
Bloomberg: Пентагон передал Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением
Союзники вновь оказывают Киеву поддержку, в том числе и военную. На этот раз США передали войскам Незалежной управляемые снаряды Excalibur, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы.
"Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением", — отмечается в сообщении.
При этом агентство обратило внимание, что поставки этих боеприпасов Киеву свидетельствуют о плане пополнения запасов Excalibur в самих США. Согласно документам, американские власти планируют выделить на это 92 миллиона долларов из дополнительных средств, которые были одобрены Конгрессом.
Ранее Лайф писал, что в течение нескольких месяцев администрация Байдена поставляла Украине оружие для контрнаступления на юге страны. По словам представителя офиса президента США, Белый дом помогал украинским военным готовиться, выполняя конкретные запросы на поставку оружия.