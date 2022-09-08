Появилось видео применения "Солнцепёков" против ВСУ в боях за Балаклею

Подразделения Вооружённых сил России могли применить в ходе боёв за Балаклею Харьковской области против украинских военных тяжёлые огнемётные системы (ТОС) "Солнцепёк". Кадры ударов, предположительно, из такого оружия опубликовали военкоры "Русской весны" из зоны проведения спецоперации.

Ранее сообщалось, что, по данным издания "Русская весна", украинские военные начали наступление в Харьковской области и пытаются подготовиться к штурму Балаклеи, которая находится под контролем ВС РФ. Позже в Сети появились слухи о том, что украинские войска якобы вошли в западную часть города. Однако эту информацию опровергло руководство Харьковской области.