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Регион
Опубликовано 8 сентября 2022, 07:54
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Появилось видео применения "Солнцепёков" против ВСУ в боях за Балаклею

СМИ: Россия применила ТОС "Солнцепёк" против украинских военных в боях за Балаклею

Подразделения Вооружённых сил России могли применить в ходе боёв за Балаклею Харьковской области против украинских военных тяжёлые огнемётные системы (ТОС) "Солнцепёк". Кадры ударов, предположительно, из такого оружия опубликовали военкоры "Русской весны" из зоны проведения спецоперации.

Официального подтверждения данной информации со стороны Минобороны РФ на данный момент не поступало.

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Ранее сообщалось, что, по данным издания "Русская весна", украинские военные начали наступление в Харьковской области и пытаются подготовиться к штурму Балаклеи, которая находится под контролем ВС РФ. Позже в Сети появились слухи о том, что украинские войска якобы вошли в западную часть города. Однако эту информацию опровергло руководство Харьковской области.

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t.me / RVvoenkor

Андрей Бражников
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