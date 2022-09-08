Каким супероружием Армия России сорвала наступление ВСУ на Херсон Оглавление Наступление ВСУ на Херсон Оптико-электронный комплекс "Ирония" Потери ВСУ на Украине Новая попытка ВСУ атаковать российские позиции под Херсоном обернулась провалом. Работу артиллерии и авиации ВС РФ поддержали современные комплексы разведки и передовые авианаводчики. 26290 26290 Оптико-электронный комплекс разведки "Ирония". Коллаж © LIFE. Фото © Livejournal / kuban_spotting

Наступление ВСУ на Херсон

4 сентября ВСУ попытались атаковать позиции ВС РФ в районе посёлка Терновые Поды. Атакующих встретили скорректированные залпы артиллерии — "Мста-С", РСЗО 20-й гвардейской мотострелковой дивизии и гаубиц Д-30 7-й десантной дивизии, — направленные войсковой разведкой. Бой длился несколько часов, атаку удалось отбить. Попытка прощупать оборону ВС РФ стоила украинской армии минимум пяти танков, четырёх БМП и почти 50 человек. Также разведкой 33-го казачьего полка ВС РФ были атакованы украинские позиции со стороны Терновых Под, в ходе операции был захвачен в плен командир роты 59-й бригады ВСУ.

Боевая работа расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" ЗВО в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Если рассматривать ситуацию в целом, наступление ВСУ на Херсонском направлении, распиаренное украинскими медиа и советником офиса Зеленского Подоляком, замерло в начальной стадии. И это несмотря на то, что первые ударные волны ВСУ состояли из спецназа и подготовленных элитных групп, проходивших подготовку в Польше, Чехии и Британии.

Военные эксперты отмечают, что за три месяца противником был составлен план, который предполагает пять волн наступления. Первая, состоящая из пяти тысяч отборных спецназовцев, была брошена на оборонительные позиции ВС РФ в самом начале. Они были разбиты на четырёх направлениях, а на пятом из-за неслаженности действий с другой группой попали в огневой мешок под Сухим Бродом.

Во вторую волну вошли регулярные части ВСУ численностью не менее десяти тысяч человек. Это бойцы, прошедшие весеннюю кампанию и имеющие соответствующий боевой опыт. Их задачей было закрепиться на захваченных предыдущей группой территориях. Эта волна тоже схлынула, именно она не пришла вовремя поддержать первую, рассыпавшись по пути.

Остались третья и четвёртая волны. Это коктейль из спецназа и бойцов регулярной армии (10 000 человек) с боевым опытом не менее четырёх месяцев. Их задача — добиться хоть какого-то результата для отчётности и распространения в медийном поле. И, наконец, впереди пятая волна численностью в 20 тысяч человек, которая будет состоять из ВСУ и фактически пушечного мяса — теробороны вперемешку с призывниками. Их задача — задавить массой, фактически заваливая противника трупами.

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что уже к отчётному периоду, то есть к концу сентября, потери ВСУ могут достичь отметки в 10–12 тысяч человек погибшими, ещё неизбежно будут "пропавшие без вести" и раскиданные по госпиталям. Возвращаясь к атаке противника под Терновым Подом, следует отметить, что он перебрасывал силы через "бутылочное горлышко" на Андреевском участке. Там его и встретили российские военные, оснащённые комплексом разведки "Ирония". После обнаружения наступающих сил противника по ним был открыт артиллерийский огонь.

Оптико-электронный комплекс "Ирония"

Оптико-электронный комплекс "Ирония" — это переносной прибор разведки, который крепится как на технике, например на бронеавтомобили "Тигр", так и на обычной "треноге". Расчёт комплекса состоит из двух человек: наводчик "мониторит" местность через объектив, второй сидит за компьютером и отвечает за обработку данных и передачу их. Первыми комплекты "Иронии" получили в 2015 году спецподразделения ЦВО.

ОЭК "Ирония" позволяет держать местность под контролем и заблаговременно обнаруживать различные объекты, попадающие в зону контроля. Комплекс позволяет также передавать данные (фото и видео) оперативной группе по закрытому каналу связи на расстояние до 10 км. Поскольку зачастую противник действует в тёмное время, очень кстати возможность "Иронии" работать в любое время суток. Точность обнаружения — до 7–10 км. Если использовать несколько датчиков движения, можно контролировать пространство радиусом в три километра. "Бутылочное горлышко", через которое шёл противник, было как на ладони у российских военных.

Параллельно с "Иронией" в случае с наступлением на Херсон работали и комплексы радиоэлектронной борьбы. С их помощью стало известно, что украинская армия применяет на своей и импортной военной технике специальные маячки американской компании Orbcomm, через которые зарубежные кураторы и советники могут наблюдать за движением техники в режиме реального времени. По этим сигналам некоторые подразделения удалось отследить ещё до входа в "бутылочное горлышко" под Андреевкой, и, как только украинские войска оказались в зоне поражения, по ним был открыт огонь.

Уничтожение группы спецназа ВСУ в районе Андреевки, видео: https://t.me/voenacher/28356

Потери ВСУ на Украине

Подавить атаку противника под Терновым Подом помогли также передовые авианаводчики (ПАН). Они занимаются непосредственно разведкой целей, наводят на них авиацию и выдают лётчикам точное целеуказание. Они почти всегда остаются в тени, но без их участия исход любой успешной операции был бы менее очевиден. К тому же в работе штурмовой авиации, которая всегда на переднем крае атаки, и артиллерии на кону каждая секунда, и точность здесь жизненно необходима. Один просчёт — и могут погибнуть свои же. Передовые авианаводчики в случае использования противником ЗРК своевременно предупредят пилота об опасности.

Авианаводчики используют несколько способов наведения авиации на цель — по координатам и по ориентирам на местности. В первом случае разведчик сверяет карту местности и обозначенную на ней оперативную обстановку с той информацией, которой располагает лётчик. В случае нестыковок карта лётчика корректируется.

Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе специальной военной операции. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обнаружив цель и рассчитав координаты, авианаводчик передаёт их пилоту по радиосвязи. Во втором случае, когда речь идёт о корректировке по ориентирам на местности, авианаводчик отмечает приметные с воздуха ориентиры, составляет их перечень и передаёт лётчику месторасположение цели в привязке к ним.

Срыв наступления на Херсон с помощью комплекса "Ирония" стал важным сигналом не только для Российской армии, но и для ВСУ. Попавшие в плен военные с Украины в один голос говорят, что до последнего не понимали, откуда по ним был открыт огонь. До "ближайшей точки", где могли находиться российские военные, от места прорыва было не менее 17–20 километров, и атака с воздуха "из всех калибров" застигла ВСУ врасплох.

Украинские военнослужащие. Фото © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency Почему ВСУ несут большие потери, несмотря на хорошую подготовку? 0 Нет координации между группами "Ирония" и передовые авианаводчики сделали своё дело Всё вместе Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев