Как польский гангстер Пётр Капущинский на Украине в ранге полковника издевается над наёмниками Иностранные наёмники продолжают покидать Украину. Некоторые говорят, что даже не на передовой столкнулись с настоящим адом, который устроил им куратор от разведки Пётр Капущинский. Кто он такой? 15896 15896 Коллаж © LIFE. Фото © rua.gr

После Майдана, в котором участвовали украинские расисты, у маргиналов по всему миру появилось боевое и политическое крыло — полк "Азов"*. Украина стала своего рода Меккой для экстремистов. Согласно сводной статистике МО РФ, с 24 февраля по 5 августа 2022 года на Украину прибыло около семи тысяч иностранных наёмников.

Около трети из них по разным причинам уже покинули Украину: иностранцы должны были подписывать только шестимесячные контракты, которые могли быть расторгнуты в течение 48 часов. Убывшие иностранные наёмники делятся ужасающими подробностями, мол, их принуждали к мародёрству, кидали в бой безо всякой огневой поддержки, в общем, относились как к рабам. Убежавшие называют свой приезд "нелепой миссией самоубийцы". Многие жалуются на некоего полковника Сашу Кучинского, от которого и исходили сомнительные приказы.

Из гангстеров — в патриоты Украины

Международный легион, который был создан по личному приказу Зеленского, разделён на два крыла — одно контролируется армией, а другое — Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Проблема заключается в последнем. Официально им руководит майор Вадим Попик. Но власть находится в руках нескольких человек. Это правая рука Попика — 30-летний Тарас Вашук ("Молодой Тарас"), его дядя, тоже Тарас ("Старый Тарас"), и 60-летний Саша Кучинский. Это Пётр Капущинский — бывший главарь одной из польских ОПГ, бежавший на Украину от уголовного преследования.







В криминальном мире Польши Капущинский известен как Брода ("борода") или Жерар. Он был среди главарей банды Прушкова — некогда крупнейшей мафии в стране. Гангстер бежал на Украину после того, как попал в розыск за мошенничество. Он осел во Львове, где у него есть дом.

На родине преступнику грозит до восьми лет тюрьмы. Прокуратура намерена предъявить Капущинскому 73 обвинения в совершении преступлений в связи с участием в организованной преступной группе в период с 1990 по 2008 год, в том числе грабежей, вымогательств, похищений с целью выкупа, преступлений, связанных с наркотиками, а также причинения тяжкого вреда здоровью. Поляки сообщают о необычайной дерзости Капущинского: во время преступлений он часто переодевался в священника либо представлялся сотрудником спецслужб.

Пётр Капущинский. Фото © rmf24.pl

Варшава уже несколько раз безуспешно просила Киев экстрадировать Капущинского. В 2020 году гангстер засветился в телефонном разговоре с женой нынешнего министра юстиции Польши Збигнева Зебро — Патрицией. Также он вбросил компромат на заместителя генпрокурора Беату Марчак.

Интересно, что на Украине в мае 2021-го, ещё до начала СВО, у Капущинского нашли оружие и взрывчатку, а также возбудили дела по изнасилованию, грабежу и краже, за что ему грозило семь лет тюрьмы. Полковник вышел под залог в $2500, а после начала спецоперации пошёл в армию, суды приостановили его дело и вернули залог. Теперь он возглавляет одно из ключевых подразделений, несмотря на то что по закону он непригоден к военной службе даже во время войны.

Скорее всего, загадка неуязвимости польского преступника — в его криминальных связях, позволяющих наладить стабильный канал поставки оружия для европейских ОПГ. Также через Капущинского могут вербовать польских преступников в иностранные подразделения ВСУ. Польша предсказуемо дала Украине больше всего идейных русофобов. По данным Минобороны РФ, с момента спецоперации их прибыло 1837 человек, из них уничтожены 643 боевика, 493 предпочли уехать сами. Сейчас на Украине воюет 701 поляк.

Капущинский не оставил криминальные замашки даже в структурах ГУР. Например, перед отступлением из Северодонецка полковник приказал ворваться в торговый центр, забрать оттуда мебель и электронику для штаба их подразделения в Киеве. Наёмники брали всё, что попадалось под руку, — обувь, женскую одежду, ювелирные изделия и часы. Об этом свидетельствует видеозапись, сделанная в июне 2022 года в тогда ещё украинском Лисичанске (ТЦ Lemon shopping mall).

Гангстер не боится выдачи на родину, ведёт себя вольготно и ни в чём себе не отказывает. Наёмники говорят, что Капущинский сильно пьёт и оскорбляет подчинённых, требует от них долю от приобретённого обмундирования и собранных боеприпасов, а также бронежилетов, дронов, тепловизоров и коллиматоров. Боевики называют это "налогом Саши". Также еврейские наёмники сталкивались с антисемитизмом Кучинского, а медперсонал — с сексуальными домогательствами престарелого бандита.

* Запрещён на территории РФ.

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Авторы Станислав Сенькин