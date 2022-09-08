В Германии подвели итоги первой недели без российского газа

Несмотря на то что российский газ не поступает уже неделю, немецкие газохранилища продолжают заполняться. Об этом заявил в четверг вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, выступая в Бундестаге.

"Неделю как мы независимы от российского газа, хранилища продолжают наполняться. После короткого взлёта на бирже цены всё ещё высокие, и даже очень, но не взрывные", — охарактеризовал ситуацию он.

По словам Хабека, Правительству Германии остаётся лишь "покончить с манипулированием ценами" на энергоносители со стороны Москвы. Он признал, что поддерживать компании и население в связи с ростом стоимости газа, нефти и угля в долгосрочной перспективе Берлин не сможет.