В Германии подвели итоги первой недели без российского газа
Вице-канцлер Хабек заявил, что газа из России нет уже неделю, но хранилища продолжают наполняться
Несмотря на то что российский газ не поступает уже неделю, немецкие газохранилища продолжают заполняться. Об этом заявил в четверг вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, выступая в Бундестаге.
"Неделю как мы независимы от российского газа, хранилища продолжают наполняться. После короткого взлёта на бирже цены всё ещё высокие, и даже очень, но не взрывные", — охарактеризовал ситуацию он.
По словам Хабека, Правительству Германии остаётся лишь "покончить с манипулированием ценами" на энергоносители со стороны Москвы. Он признал, что поддерживать компании и население в связи с ростом стоимости газа, нефти и угля в долгосрочной перспективе Берлин не сможет.
Напомним, 2 сентября специалисты "Газпрома" обнаружили повреждения в ходе работы на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока". Компания была вынуждена полностью остановить прокачку по газопроводу на неопределённый срок до устранения неполадок. А ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил о полном отказе от поставок газа из России к декабрю 2022 года. Он пообещал, что Германия сможет пережить эту зиму. По его словам, власти успели принять "своевременные решения", которые помогут избежать энергетического кризиса в грядущий морозный сезон.