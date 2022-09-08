В деле с убийством мужчины в поножовщине на Тверской появилась девушка

Задержан 27-летний подозреваемый, который нанёс смертельный удар ножом 29-летнему мужчине во время ночной драки на Тверской улице в Москве. Пострадавший умер в реанимации, сообщили Лайфу источники в правоохранительных органах.

Нож, которым задержанный нанёс смертельный удар. Фото © LIFE

Подозреваемый вину не отрицает. Но, по версии задержанного, он лишь заступился за девушку, к которой приставал на улице погибший гражданин Узбекистана со своим другом. Однако фигурант дела не смог объяснить, почему носил в кармане нож и зачем скрылся после конфликта. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства смертельной драки.