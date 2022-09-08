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8 сентября, 09:19

В деле с убийством мужчины в поножовщине на Тверской появилась девушка

Пострадавший в поножовщине на Тверской в Москве умер в реанимации, убийца задержан

<p>Задержанный за убийство в ходе драки в Москве. Фото © LIFE</p>

Задержанный за убийство в ходе драки в Москве. Фото © LIFE

Задержан 27-летний подозреваемый, который нанёс смертельный удар ножом 29-летнему мужчине во время ночной драки на Тверской улице в Москве. Пострадавший умер в реанимации, сообщили Лайфу источники в правоохранительных органах.

Нож, которым задержанный нанёс смертельный удар. Фото © LIFE

Нож, которым задержанный нанёс смертельный удар. Фото © LIFE

Подозреваемый вину не отрицает. Но, по версии задержанного, он лишь заступился за девушку, к которой приставал на улице погибший гражданин Узбекистана со своим другом. Однако фигурант дела не смог объяснить, почему носил в кармане нож и зачем скрылся после конфликта. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства смертельной драки.

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Напомним, драка произошла в ночь на 7 сентября в Москве на Тверской улице. Тогда сообщалось, что двое мужчин набросились на одного, более высокого и крепкого. Тот достал нож и ударил противников, а затем скрылся с места происшествия.

Татьяна Миссуми

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