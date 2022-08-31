Житель Кузбасса до смерти избил сожительницу за отказ готовить ужин

Житель Кемеровской области до смерти избил сожительницу за отказ готовить ужин во время алкогольного застолья. Возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета.

Всё произошло в Чебулинском районе, когда 50-летний мужчина выпивал горячительные напитки с 40-летней женщиной. В определённый момент сожительница отказалась готовить ужин, между возлюбленными началась ссора, в ходе которой злоумышленник избил потерпевшую до потери сознания. Примечательно, что он сам вызвал скорую помощь, но лишь через несколько часов после случившегося. Женщину госпитализировали, однако в больнице она скончалась.

Ранее судимому мужчине предъявлено обвинение по статье 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего". Со следствием он сотрудничает, вину признаёт. Суд заключил злоумышленника под стражу.