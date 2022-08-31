Агент рассказал, сколько получает Оздоев после перехода в турецкий клуб

Зарплата российского полузащитника Магомеда Оздоева после перехода в турецкий клуб "Фатих Карагюмрюк" существенно отличается от той, которую ему предлагали российские команды. Об этом изданию Sport24 рассказал агент Малик Арутюнов.

"Существенно меньше миллиона евро в год. Российские клубы предлагали Магомеду больше", — рассказал Арутюнов.