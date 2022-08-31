Zara массово увольняет сотрудников в России

Магазины Zara, принадлежащие испанской компании Inditex, начали массово увольнять сотрудников в России. По данным Mash, руководители приглашают продавцов-консультантов и кассиров в офис и предлагают уволиться "по-хорошему" — по согласию сторон. При этом сотрудникам обещают выплатить пять окладов.

А вот менеджеров магазинов испанского бренда решили трудоустроить за рубежом. И если одни работники уехали по распределению в Белоруссию, то другим предложили работу в западных странах, например, в Амстердаме. Тем временем филиал Zara в СНГ и её дочерние компании (Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti), по данным Mash, засыпали исками о неисполнении условий аренды. Сумма уже достигла почти двух миллиардов рублей.