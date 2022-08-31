Zara массово увольняет сотрудников в России
Mash: Сотрудники Zara в России попали под массовое сокращение
Магазины Zara, принадлежащие испанской компании Inditex, начали массово увольнять сотрудников в России. По данным Mash, руководители приглашают продавцов-консультантов и кассиров в офис и предлагают уволиться "по-хорошему" — по согласию сторон. При этом сотрудникам обещают выплатить пять окладов.
А вот менеджеров магазинов испанского бренда решили трудоустроить за рубежом. И если одни работники уехали по распределению в Белоруссию, то другим предложили работу в западных странах, например, в Амстердаме. Тем временем филиал Zara в СНГ и её дочерние компании (Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti), по данным Mash, засыпали исками о неисполнении условий аренды. Сумма уже достигла почти двух миллиардов рублей.
Напомним, что о прекращении работы брендов Inditex — Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear и Stradivarius — в России стало известно в начале марта этого года. Однако в июне появилась информация, что магазины принадлежащих компании брендов якобы планируют вернуться в страну, чтобы продать продукцию старого сезона и уже осенью представить новую коллекцию. В результате испанцы продолжили работу на маркетплейсах, причём цена на их одежду, со слов поклонников марки, оказалась заметно выше, чем в офлайн-магазинах.
Агентство "Москва"