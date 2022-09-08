Врач-терапевт рассказал о популярных, но несуществующих диагнозах

Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о диагнозах, которые принято ставить, однако которых на самом деле не существует. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, в медицине практически нет "несуществующих" диагнозов, так как государство не может оплатить лечение, если врач не установил у пациента верное заболевание или оно не классифицируется по МКБ-10.

Так, нет диагноза вегето-сосудистая дистония, однако врачи указывают его тогда, когда у пациента наблюдается целый комплекс разных симптомов и специалист не может выделить что-то одно. Медик добавил, что за этим диагнозом может скрываться целый ряд заболеваний. К таким относятся скрытая депрессия, ипохондрический синдром, посттравматические состояния, синдром хронической усталости, бессонница, а также уже перенесённые инфекционные заболевания.

"Этот диагноз некомпетентен, но позволяет врачу оправдать желание помочь больному в решении его проблемы", — добавил Кондрахин.

Терапевт рассказал и о ряде других заболеваний, которых не существует. Например, к ним относится дисбактериоз, который теперь называют дисбиоз. Подобное можно сказать и про инсулинорезистентность, которая ставится в комплексе с метаболическим синдромом. Также специалист рассказал о синдроме усталости надпочечников, за названием которого, по его словам, скрыт синдром надпочечниковой недостаточности, появляющийся при избытке стресса.

"В этом случае надпочечник перестаёт вырабатывать адреналин, который необходим человеку, чтобы реагировать на стрессовые ситуации. При недостатке адреналина человек находится в состоянии хронической усталости", — объяснил врач.