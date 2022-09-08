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Опубликовано 8 сентября 2022, 09:27

Дегтярёв заявил, что с радостью поехал бы добровольцем на Украину, если бы не губернаторство

Глава Хабаровского края Дегтярёв посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о желании стать участником специальной военной "Операции Z" и добровольцем поехать на Украину.

На полях Восточного экономического форума губернатор давал интервью РИА "Новости" и рассказывал о формировании двух именных контрактных батальонов для участия в СВО. Он отметил, что семьям военнослужащих оказывается большая поддержка, а также добавил, что в области очень гордятся героями.

"Молодцы ребята. Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросать пост не могу", — заявил глава региона.

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На днях глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказывал, что к отправке в Донбасс готовится несколько тысяч добровольцев и элитных бойцов. Он отметил, что речь идёт о двух полках и трёх батальонах. Созданы новые подразделения, в состав которых входят "настоящие профессионалы военного дела".

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ТАСС / Донат Сорокин

Николь Вербер
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