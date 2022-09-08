Дегтярёв заявил, что с радостью поехал бы добровольцем на Украину, если бы не губернаторство

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о желании стать участником специальной военной "Операции Z" и добровольцем поехать на Украину.

На полях Восточного экономического форума губернатор давал интервью РИА "Новости" и рассказывал о формировании двух именных контрактных батальонов для участия в СВО. Он отметил, что семьям военнослужащих оказывается большая поддержка, а также добавил, что в области очень гордятся героями.

"Молодцы ребята. Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросать пост не могу", — заявил глава региона.