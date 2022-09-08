Шведский наёмник сообщил о гибели почти всех товарищей по взводу в бою против российских ВС
Шведский наёмник пожаловался на полный разгром своего взвода российскими военными
Шведский наёмник Данне Лионе, потерявший в боевых действиях большинство товарищей. Фото © Instagram (запрещён в РФ) / dannelione
Наёмник из Швеции Данне Лионе, принимающий участие в боевых действиях в Незалежной на стороне украинских боевиков, рассказал, что из 22 членов его взвода за несколько последних дней осталось всего три человека.
В соцсетях он рассказал, что остальных либо убили, либо тяжело ранили. По словам Лионе, российские военные также выпустили противотанковую гранату по бункеру, в котором находились четыре иностранных наёмника. Двое погибли, а ещё двое с позывными Караульный и Месси — были тяжело ранены, последний лишился ноги.
Ранее британский наёмник Марк Эйрс, участвовавший в контрнаступлении на Херсон вместе с разведывательным подразделением Вооружённых сил Украины, назвал причины провала ВСУ на данном направлении. Главная — превосходство Российской армии в артиллерии и бронетехнике.