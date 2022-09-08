Эксперт раскрыл истинные мотивы испугавшихся войны с Россией польских властей

Польша хочет привлечь НАТО к более активному укреплению восточных рубежей и обновить за счёт этого своё вооружение, прикрываясь поставками устаревшего оружия на Украину. Об этом заявил РИА "Новости" завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, эксперт РСМД Дмитрий Данилов, комментируя слова замминистра обороны Польши Марцина Оцепы о риске войны с Россией в ближайшее десятилетие.

"Всё это вписывается в общую концепцию Евроатлантики по сдерживанию России. Тема возможного российского нападения, агрессии против стран Балтии и Польши никогда не снималась, именно под это выстраивались программы восточного присутствия НАТО в регионе", — уточнил аналитик.

По его мнению, польские власти мало озабочены обороной страны, а в большей степени думают об оптимизации своих военно-политических позиций. Поэтому Варшава усердно твердит, что "агрессивная Россия" вынашивает планы нападения, а значит, в НАТО просто обязаны ей помочь. Как минимум Польша надеется получить новое вооружение: системы ПВО, танки, самоходные и артиллерийские установки, добавил Данилов.

Он напомнил, что раньше такое укрепление своей обороны ограничивалось Договором об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), подписанным государствами Варшавского договора и НАТО в 1990 году. В 2007 году соглашение было приостановлено Россией в одностороннем порядке из-за нежелания США ратифицировать его последнюю версию. Однако ДОВСЕ "фактически соблюдается в том, что касается лимитов на размещение тяжёлого вооружения", отметил эксперт. Поэтому Польша рискует нарушить эти положения.