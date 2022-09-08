Стало известно о росте нефтегазовых доходов России на 50 процентов

Нефтегазовые доходы России выросли на 50 процентов на фоне попыток ограничить экспорт. Такие данные озвучил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не станет поставлять в Европу свои энергоносители, если это не будет соответствовать интересам её экономики и окажется финансово невыгодным. Так российский лидер отреагировал на угрозы ЕС ввести потолок цен на топливо из РФ.