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8 сентября, 10:06

Стало известно о росте нефтегазовых доходов России на 50 процентов

Мишустин: Нефтегазовые доходы выросли почти на 50 процентов

Нефтегазовые доходы России выросли на 50 процентов на фоне попыток ограничить экспорт. Такие данные озвучил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

"Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину", отметил он.

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Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не станет поставлять в Европу свои энергоносители, если это не будет соответствовать интересам её экономики и окажется финансово невыгодным. Так российский лидер отреагировал на угрозы ЕС ввести потолок цен на топливо из РФ.

Обложка ©

unsplash.com / Vitolda Klein

Марина Калегина

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