Приютившая украинцев британка рассказала всю правду о помощи неблагодарным беженцам

В Британии пенсионерка пожалела украинских беженцев и приютила у себя дома, однако лишь спустя время поняла, какую ошибку совершила. Свою историю британка под псевдонимом Таня Фокс рассказала Daily Mail.

По словам 70-летней женщины, она поселила у себя маму с дочкой, однако даже не могла предположить, к чему приведёт её доброта. Старушка была готова предоставить беженкам жильё и создать для них все комфортные условия, но в ответ не получила ни капли благодарности.

Украинка явно привыкла к хорошей жизни и не соглашалась убираться или готовить, а обедала с дочерью в кафе. Её заботы касались лишь собственного макияжа и внешнего вида, отметила пенсионерка. Однако британка считала, что не может бросить оказавшихся в чужой стране украинок, и даже перевезла их в жильё получше, которое в то время ей как раз подвернулось по работе.

"На размещение Алёны и её дочери было затрачено столько сил и времени. <...> Думала, что она хотя бы поблагодарит нас. Но от неё ни слова", — посетовала британка.