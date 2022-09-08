Второй случай оспы обезьян выявлен в России
Второй случай оспы обезьян выявлен в России, и снова в топ же городе — Санкт-Петербурге. Как сообщила в четверг пресс-служба управления Роспотребнадзора, пациент — мужчина, вернувшийся недавно из поездки по Европе.
"Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет", — говорится в сообщении.
Напомним, что о первом случае оспы обезьян в России Роспотребнадзор сообщил 12 июля. Пациент сам обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, после чего анализы выявили у него именно этот вирус. Болезнь этот мужчина перенёс достаточно легко, врачи выявили всех лиц, которые контактировали с заболевшим, а в Петербурге даже продезинфицировали места, которые посетил подхвативший оспу обезьян россиянин.
Кстати, в России уже разработали современную вакцину от оспы обезьян. Тест-системы для выявления этой болезни у нас уже тоже есть. С их помощью получится обнаружить инфекцию на ранних сроках заражения.