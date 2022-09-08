Мишустин: Перед Россией стоят задачи, с которыми не сталкивалась ни одна страна в мире
Перед Россией сейчас стоят задачи, с которыми раньше не сталкивалась ни одна страна в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Задачи, которые мы перед собой поставили, достаточно сложны. Мало того, в условиях беспрецедентного санкционного давления подобные [задачи] не решала ни одна страна в мире", — сказал он на Московском финансовом форуме.
Также выступая на Московском финансовом форуме, Мишустин назвал значительное сокращение использования долларов в России долгосрочным трендом. При этом председатель правительства отметил, что в случае если другие страны последуют нашему примеру, то в мире может сформироваться многополярная система международных расчётов.
ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов