Союзные силы расширяют плацдарм в районе Песок для полного окружения Авдеевки

Для полного окружения Авдеевки союзные силы расширяют плацдарм в районе населённого пункта Пески с выходом на Первомайское. Об этом в эфире Первого канала сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Сейчас мы расширяем плацдарм в районе Песок, это с выходом на Первомайское, на Опытное, дальше на Тоненькое, чтобы полностью окружить Авдеевку", — сказал Басурин.