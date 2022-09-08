Союзные силы расширяют плацдарм в районе Песок для полного окружения Авдеевки
Басурин заявил о расширении плацдарма в районе Песок для полного окружения Авдеевки
Для полного окружения Авдеевки союзные силы расширяют плацдарм в районе населённого пункта Пески с выходом на Первомайское. Об этом в эфире Первого канала сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Сейчас мы расширяем плацдарм в районе Песок, это с выходом на Первомайское, на Опытное, дальше на Тоненькое, чтобы полностью окружить Авдеевку", — сказал Басурин.
Как сообщал ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, российские военные вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР за две недели взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в селе Пески и взломали эшелонированную и подготовленную оборону противника.
ТАСС / Александр Гармаев