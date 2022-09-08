Мишустин: Россия не будет закрываться от мира
Россия не собирается закрываться от мира, так как изоляция навредит интересам страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме, рассказывая о действиях властей для поддержки и развития экономики в России. По его словам, кабмин будет настраивать финансовую систему внутри страны так, чтобы она отвечала потребностям граждан и бизнеса при любых обстоятельствах.
"Все эти планы не означают, что Россия должна закрыться от мира. Более того, суверенитет — это не про изоляцию, а про безопасность и стабильность", — подчеркнул он.
Ранее президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме посоветовал всем желающим изолировать Россию посмотреть на карту. Он отметил, что "закрыть" нашу страну невозможно и у нас есть конкурентные преимущества перед Западом, а также государства-партнёры.
ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов