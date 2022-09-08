Учёные: Отказ от соцсетей на полчаса в день сокращает депрессию

Ежедневный отказ от соцсетей всего на 30 минут позволяет сократить уровень депрессии, доказали учёные из Рурского университета Бохума. Результаты их исследований опубликованы в издании Journal of Public Health.

В месячном эксперименте участвовало 642 человека, их разделили на четыре группы. Первая сократила своё пребывание в соцсетях на 30 минут в день. Вторую группу заставили заниматься спортом на 30 минут больше ежедневно. Третьей группе пришлось скомбинировать задачи первых двух. Четвёртая группа была контрольной.

Эксперимент показал, что у участников третьей группы зафиксирован наибольший рост ментального благополучия: у них сократились симптомы депрессии и повысилась общая удовлетворённость жизнью. Этот эффект сохранился даже через полгода после окончания исследований.