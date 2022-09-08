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8 сентября, 12:23

Учёные выяснили, спасает ли витамин D от простуды и ковида

British Medical Journal: Витамин D не защищает от простуды или коронавируса

Добавки с витамином D не снижают риск заражения CoViD-19 или другими острыми респираторными инфекциями, рассказали исследователи из Университета королевы Марии и Университетской больницы Осло. Две независимые работы были опубликованы в British Medical Journal (BMJ).

В первом испытании, проведённом в Британии с декабря 2020 года по июнь 2021-го, участвовало 6200 человек не младше 16 лет. До начала исследования они не принимали витамин D. Участников разделили на две группы. Первой предложили анализ крови на витамин D. У 86% он оказался на низком уровне, и им ежедневно давали по 3200 или 800 МЕ на протяжении полугода. Второй группе вообще не давали этот витамин. В итоге и в той и в другой группе примерно в равной степени наблюдались случаи нежелательных явлений. А побочные эффекты не были связаны с приёмом витамина.

Второе испытание провели в Норвегии с ноября 2020 года по июнь 2021-го. В нём участвовало порядка 35 тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет. Они также не принимали добавки с витамином D до начала эксперимента и были разделены на две группы. Первой давали 5 мл масла печени трески, другой — 5 мл кукурузного масла. Через полгода результаты показали, что наличие или отсутствие масла печени трески в рационе никак не влияет на частоту ОРЗ или случаи заболевания коронавирусом. В первой группе, принимавшей масло печени трески, также не наблюдалось больше побочных эффектов, чем во второй.

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Ранее диетолог Нурия Дианова назвала продукты, которые не стоит есть женщинам в возрасте за 40. Этим представительницам прекрасного пола рекомендуется следить за количеством белка и жиров в рационе, при этом получать больше кальция, фосфора и витамина D.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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