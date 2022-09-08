Российский вратарь Злобин может получить португальский паспорт

Российский вратарь португальского клуба "Фамаликан" Иван Злобин может получить паспорт гражданина Португалии, так как играет в стране уже более пяти лет. Об этом Legalbet рассказал агент Паулу Барбоза.

"Может ли Злобин получить португальское гражданство? Теоретически да. Если захочет, то может получить. Но я не знаю, планирует ли он. Может ли смена гражданства положительно повлиять на его карьеру в Португалии? Да. В "Фамаликане" много иностранцев. Возможно, его статус — одна из причин того, что он не играет", — заявил Барбоза.