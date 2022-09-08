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8 сентября, 12:14

Российский вратарь Злобин может получить португальский паспорт

Российский вратарь португальского клуба "Фамаликан" Иван Злобин может получить паспорт гражданина Португалии, так как играет в стране уже более пяти лет. Об этом Legalbet рассказал агент Паулу Барбоза.

"Может ли Злобин получить португальское гражданство? Теоретически да. Если захочет, то может получить. Но я не знаю, планирует ли он. Может ли смена гражданства положительно повлиять на его карьеру в Португалии? Да. В "Фамаликане" много иностранцев. Возможно, его статус — одна из причин того, что он не играет", — заявил Барбоза.

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Добавим, что Злобин — уроженец Тюмени. В 2015 году он переехал в португальский клуб "Лейрия", откуда дальше перебирался в "Бенфику", а затем — в "Фамаликан", за который играет с 2020 года.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Шамиль Гаджиев
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