Врачи обеспокоены: Из Великобритании пришли тревожные новости о здоровье Елизаветы II
Врачи королевы Елизаветы II выразили обеспокоенность её здоровьем
Личные врачи королевы Елизаветы II обеспокоились её здоровьем после утреннего осмотра. Как сообщили в Букингемском дворце, в ближайшее время монарх останется под наблюдением медиков.
"После дальнейшего обследования сегодняшним утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Её Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением", — говорится в распространённом сообщении.
На фоне новостей об ухудшении здоровья 96-летней королевы с заявлением уже выступила новоиспечённый премьер-министр страны Лиз Трасс. Политик заявила, что "мысли народа Великобритании" с Елизаветой II.
На сегодняшний день Елизавета II является вторым монархом в истории, наиболее долго занимающим престол. Для лидерства, которое пока принадлежит французскому королю Людовику XIV, королеве не хватает всего двух лет.
ТАСС / AP / Kirsty O'Connor