Врачи обеспокоены: Из Великобритании пришли тревожные новости о здоровье Елизаветы II

Личные врачи королевы Елизаветы II обеспокоились её здоровьем после утреннего осмотра. Как сообщили в Букингемском дворце, в ближайшее время монарх останется под наблюдением медиков.

"После дальнейшего обследования сегодняшним утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Её Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением", — говорится в распространённом сообщении.

На фоне новостей об ухудшении здоровья 96-летней королевы с заявлением уже выступила новоиспечённый премьер-министр страны Лиз Трасс. Политик заявила, что "мысли народа Великобритании" с Елизаветой II.