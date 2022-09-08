В Калининграде сочли проявлением геноцида призыв главы МИД Эстонии к россиянам

Призыв главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу к россиянам не приезжать в страну можно воспринимать не иначе как "проявление геноцида". Об этом заявил руководитель пресс-службы губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

Он уточнил, что пока ни Прибалтика, ни Польша не объяснили, как именно они собираются ограничивать въезд граждан России на свои территории.

"Никаких новых подробностей нет, кроме срока начала действия запрета. А заявление Рейнсалу — проявление геноцида, никак по-другому это назвать нельзя", — приводит его слова РИА "Новости".