Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября закроют россиянам въезд по "шенгенам"

Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о закрытии с 19 сентября въезда на территории государств для россиян с любыми шенгенскими визами. Об этом в четверг, 8 сентября, на пресс-конференции правительства в Таллине заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Министр иностранных дел добавил, что призывает россиян не приезжать в Эстонию с шенгенскими визами, так как в стране, по его словам, не приветствуют граждан РФ.

"Политическая воля Эстонии заключается в том, что с ночи 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в страну для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента", — приводит слова Рейнсалу РИА "Новости".