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8 сентября, 10:23

"Дайте мне съесть эту курицу": Блогер Хасбик заявил, что "размажет" Макгрегора, и попросил UFC организовать бой

Блогер Хасбик попросил организовать бой против Макгрегора

Российский блогер Хасбик ответил на оскорбления ирландской звезды ММА Конора Макгрегора и заявил, что готов провести с ним бой.

"Эй, дядя Дана Уайт и UFC, дайте этому случиться, дайте мне съесть эту курицу — Макгрегора. Я голоден, и я размажу его благодаря своему горному духу. Мой брат Хабиб уделал Конора и его команду, теперь моя очередь вырасти", — написал Хасбик в соцсетях.

"Маленький калека": Макгрегор снова оскорбил блогера Хасбика, но затем опять удалил скандальный пост

"Маленький калека": Макгрегор снова оскорбил блогера Хасбика, но затем опять удалил скандальный пост

Ранее Лайф сообщал, что Макгрегор оскорбил блогера Хасбика и заметил, что "отфутболил" бы его. За звезду Сети вступился чемпион UFC Александр Волкановски. Однако вскоре ирландец снова оскорбил блогера и назвал его "маленьким калекой". Добавим, что рост Хасбика составляет 93 сантиметра, а вес — 18 килограммов.

Обложка ©

© Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / hasbula.official , © Getty Images / Edward Berthelot / GC Images

Шамиль Гаджиев

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