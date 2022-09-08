"Дайте мне съесть эту курицу": Блогер Хасбик заявил, что "размажет" Макгрегора, и попросил UFC организовать бой
Блогер Хасбик попросил организовать бой против Макгрегора
Российский блогер Хасбик ответил на оскорбления ирландской звезды ММА Конора Макгрегора и заявил, что готов провести с ним бой.
"Эй, дядя Дана Уайт и UFC, дайте этому случиться, дайте мне съесть эту курицу — Макгрегора. Я голоден, и я размажу его благодаря своему горному духу. Мой брат Хабиб уделал Конора и его команду, теперь моя очередь вырасти", — написал Хасбик в соцсетях.
"Маленький калека": Макгрегор снова оскорбил блогера Хасбика, но затем опять удалил скандальный пост
Ранее Лайф сообщал, что Макгрегор оскорбил блогера Хасбика и заметил, что "отфутболил" бы его. За звезду Сети вступился чемпион UFC Александр Волкановски. Однако вскоре ирландец снова оскорбил блогера и назвал его "маленьким калекой". Добавим, что рост Хасбика составляет 93 сантиметра, а вес — 18 килограммов.
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