"Маленький калека": Макгрегор снова оскорбил блогера Хасбика, но затем опять удалил скандальный пост

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор в очередной раз обратился к российскому блогеру Хасбику и снова не смог обойтись без грубых оскорблений.

"Что ты скажешь теперь, маленький калека?" — написал Макгрегор и выложил отредактированный снимок, на котором он держит блогера руками в воздухе.