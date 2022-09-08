"Маленький калека": Макгрегор снова оскорбил блогера Хасбика, но затем опять удалил скандальный пост
Макгрегор вновь грубо оскорбил российского блогера Хасбика
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор в очередной раз обратился к российскому блогеру Хасбику и снова не смог обойтись без грубых оскорблений.
"Что ты скажешь теперь, маленький калека?" — написал Макгрегор и выложил отредактированный снимок, на котором он держит блогера руками в воздухе.
Правда, вскоре пост пропал со страницы Макгрегора в "твиттере". Вполне возможно, что ирландец, как и в прошлый раз, решил удалить оскорбления в адрес Хасбика.
Ранее Лайф сообщал, что Макгрегор оскорбил блогера Хасбика и заметил, что "отфутболил" бы его. За звезду Сети вступился чемпион UFC Александр Волкановски. Добавим, что рост Хасбика составляет 93 сантиметра, а вес — 18 килограммов.
ТАСС / ZUMA / MPP, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / hasbula.official