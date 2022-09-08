НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 сентября, 08:39

"Маленький калека": Макгрегор снова оскорбил блогера Хасбика, но затем опять удалил скандальный пост

Макгрегор вновь грубо оскорбил российского блогера Хасбика

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор в очередной раз обратился к российскому блогеру Хасбику и снова не смог обойтись без грубых оскорблений.

"Что ты скажешь теперь, маленький калека?" — написал Макгрегор и выложил отредактированный снимок, на котором он держит блогера руками в воздухе.

Правда, вскоре пост пропал со страницы Макгрегора в "твиттере". Вполне возможно, что ирландец, как и в прошлый раз, решил удалить оскорбления в адрес Хасбика.

"Оставь моего друга": Чемпион UFC заступился за блогера Хасбика, которого оскорбил Макгрегор

"Оставь моего друга": Чемпион UFC заступился за блогера Хасбика, которого оскорбил Макгрегор

Ранее Лайф сообщал, что Макгрегор оскорбил блогера Хасбика и заметил, что "отфутболил" бы его. За звезду Сети вступился чемпион UFC Александр Волкановски. Добавим, что рост Хасбика составляет 93 сантиметра, а вес — 18 килограммов.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA / MPP, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / hasbula.official

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров