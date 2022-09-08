Украинскому блогеру Юрию Подоляке может грозить 8 лет тюрьмы за поддержку РФ

На Украине будут заочно судить известного блогера из Сум, который переехал в Россию и поддержал спецоперацию, сообщает украинская Генпрокуратура. Хотя имя обвиняемого не называется, но речь, по-видимому, идёт о Юрии Подоляке.

"Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении блогера-миллионника, который распространяет информацию, содержащую оправдание вооружённой агрессии РФ против Украины", — указано в тексте.

Там также отмечается, что у блогера в соцсетях миллионная аудитория и он "называет себя главным спикером войны", который помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар". Уголовное дело завели за оправдание спецоперации РФ, что наказывается на Украине лишением свободы до восьми лет.

Юрий Подоляка родился и жил в городе Сумы, а в 2014-м переехал в Россию. Он освещал события в Донбассе и был внесён Киевом в базу "Миротворец" за призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Блогер также писал для сетевых изданий POLITRUSSIA, "Насправди", News Front и "Военное обозрение". Когда YouTube заблокировал его канал, он продолжил публиковать ролики на своём сайте.