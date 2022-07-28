Обзор последнего выпуска Юрия Подоляки о том, что готовят Киев и Москва на юге Украины Блогер уверен, что в ближайшие дни события на этом направлении усилятся, поскольку в боевых действиях заинтересованы обе стороны конфликта. 29154 29154 Коллаж © LIFE. Обложка © shutterstock

Боевые действия на юге Украины постепенно переходят к активной фазе. Особо жаждут перейти в наступление украинские войска. Власть в Киеве делает соответствующие заявления. Россия же не раскрывает свои планы, но примерно понятно, что продвижение к Николаеву и Одессе будет. Последние новости разобрал военно-политический журналист родом с Украины Юрий Подоляка: что могут предпринять стороны и каковы будут последствия. Блогер освещает события на Донбассе с 2014 года.

Кто такой Юрий Подоляка

Юрий Подоляка. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Юрий Иванович Подоляка родился 21 февраля 1975 года в украинском городе Сумы, известен по ряду аккаунтов в сети как блогер с ником yurasumy. Стал популярен после освещений Карабахского конфликта 2020 года, а затем и во время Спецоперации России на Украине в этом году. Окончил Сумский государственный университет по специальности "Промышленная электроника". Женат, есть двое детей: сын и дочь. В 2014 году переехал из Сум в Севастополь. В 2018 году внесён в базу сайта "Миротворец" за призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

До ведения видеоканала публиковался в ряде СМИ: блог "yurasumy" в LJ c 2011 освещает записи на острые политические темы, также писал для сетевых изданий "POLITRUSSIA", "НАСПРАВДИ", "News Front" и "Военное обозрение". До блокировки его канал на платформе YouTube насчитывал более 2,6 млн подписчиков. Сейчас видеоролики выходят на собственном сайте автора.

Юрий Подоляка о битве за Херсон

Руководство Украины, в том числе президент Владимир Зеленский, регулярно говорят о том, что украинская армия готовится к захвату Херсонской области. Кроме того, для предотвращения российского наступления обстрелы ведутся по мостам и складам, при этом страдает и гражданская инфраструктура.

Для предотвращения продвижения Российской армии Украина пытается уничтожить мосты. Стоит признать, что это у неё получается. По данным Подоляки, Антоновский мост получил серьёзные повреждения, однако состояние лучше, чем предполагалось. Данный мост проложен через Днепр. По нему проходит трасса от Херсона до Крыма. Удары наносятся американскими РСЗО HIMARS.

Юрий Подоляка в своём выпуске от 27 июля отмечает, что битва за Херсон обрекает Донбасскую группировку ВСУ Фото © YouTube / Восьмой канал

Можно предположить, что украинцы хотят лишить российские силы снабжения с полуострова. Кроме того, украинская власть делает такими ударами политические заявления, что они не покинули Херсонщину и будут продолжать за неё бороться. Подоляка отмечает, что с системой ПВО нужно что-то делать.

Понятное дело, что долго говорить у киевского режима об атаке на Херсон не получится и придётся предпринимать шаги. Атаки, кстати, есть, но пока они неудачные. Украинские войска заманивают в "огневые мешки", а далее их уничтожают. Выжившие отступают. Потери исчисляются сотнями. Также отрицательно на атаки со стороны Украины действуют удары по казармам. На данный момент битва за Херсон и Николаев уже идёт, заявляет в последних выпусках Подоляка. Её победитель получит контроль между Южным Бугом и Днепром. Стоит отметить, что масштабного наступления ещё нет, но нельзя исключать, что в ближайшее время оно будет.

— Оно на самом деле неизбежно, потому что в медийном пространстве оно уже настолько мощно въелось в голову украинского обывателя, что, если официальный Киев просто откажется его проводить, это уже будет для официального Киева мощным поражением, — сообщил в своём блоге Подоляка.

Юрий Подоляка об освобождении юга

Одной из контрмер со стороны России, а точнее способом наладить мирную жизнь в Херсоне, служит подготовка боевого похода на Николаев. После Николаева последует Одесса. Некоторые российские военачальники говорили, что есть цель выбить неонацистов из "жемчужины у моря". В народе понимают, что город нужен, однако в верхах предпочитают как-то не афишировать планы. Возможно, это правильно. Вдруг в Сети появилось видео, на котором фигурирует некая Одесская бригада, которую возглавил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Марков. Кажется, что появление такого контента не случайно.

— Очевидно, что одесситы не сами засветились, потому что так захотели. Естественно, что они получили такой приказ, то есть Москва сознательно засветила Одесскую бригаду и в том числе сознательно показала, куда она дальше будет двигаться, — пояснил Подоляка.

Российский военнослужащий на посту у "Херсонводоканала". Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Журналист отмечает, что это знак того, что Россия не собирается останавливаться на Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Россия не может оставить Украине морской коридор, а также не завладеть выходом к Приднестровью. Также появление бригады служит ответом Киеву, что не видать им Херсона.

Итоги для сторон

Безусловно, для Владимира Зеленского поражение под Херсоном станет ударом. Была масса заявлений, что город вернётся под контроль Украины. Министр обороны Резников обещал миллионную армию собрать для наступления на юг. Проще говоря, люди услышали, что Киев собирается в наступление, и кто-то даже воодушевился. На этом фоне как-то умалчивается тяжёлое положение в Донбассе.

— Если лично для него осечка под Херсоном может стоить головы, то оставление на голодном пайке частей ВСУ в Донбассе может привести их к очень быстрому поражению, — считает Подоляка, комментируя новости про Украину.

Откинув Россию за Днепр, Украина обезопасит Правобережную Украину. Для украинских властей и их кураторов это станет победой, так как большая часть страны останется под контролем Киева.

Понятно, что Россия не собирается уходить из Херсона. Уход будет равен поражению. Вместе с этим ясно, что и на Херсоне останавливаться никто не собирается. Да, для России освобождение Николаева и Одессы будет победой. Во-первых, мы получаем прямой выход к Приднестровью, а это сломает мечты молдавских и румынских политиков получить контроль над непризнанной республикой. Во-вторых, мы лишаем Украину выхода к морю. Теперь логичный вопрос: кому эта житница Европы будет нужна без хаба для вывоза зерна?

Подоляка также напоминает, что в Запорожской и Херсонской областях готовится референдум по вопросу присоединения к России. Киев пытается сорвать проведение общенародного голосования. Для них это будет политическим ударом. Голосование должно состояться в сентябре, то есть у украинского режима есть совсем немного времени, чтобы завладеть хотя бы Херсоном.

Фото © Shutterstock Будет ли наступление украинских войск на Херсон? 0 Да, Зеленский попытается сохранить лицо Нет, это обманный манёвр Киева Наступления не будет, так как Россия двинется на Николаев

Авторы Даниил Черных