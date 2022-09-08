Британцам заморозят счета за газ и свет на два года

В Британии заморозят счета за газ и электричество на два года с 1 октября, определив среднегодовую сумму платежей не более чем 2500 фунтов стерлингов с одного домохозяйства. Об этом объявила новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

"Эта гарантия… означает, что с 1 октября среднестатистическое домохозяйство будет платить не более 2500 фунтов стерлингов в год в ближайшие два года", — подчеркнула она, выступая в парламенте.

По её мнению, это поможет сэкономить каждой британской семье тысячу фунтов стерлингов. Данная мера рассматривается как дополнительная поддержка, так как предшественник Трасс Борис Джонсон уже говорил о скидке на счета за энергию в размере 400 фунтов ближайшей зимой.