Британцам заморозят счета за газ и свет на два года
Трасс объявила о заморозке счетов британцев за газ и свет на два года
В Британии заморозят счета за газ и электричество на два года с 1 октября, определив среднегодовую сумму платежей не более чем 2500 фунтов стерлингов с одного домохозяйства. Об этом объявила новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.
"Эта гарантия… означает, что с 1 октября среднестатистическое домохозяйство будет платить не более 2500 фунтов стерлингов в год в ближайшие два года", — подчеркнула она, выступая в парламенте.
По её мнению, это поможет сэкономить каждой британской семье тысячу фунтов стерлингов. Данная мера рассматривается как дополнительная поддержка, так как предшественник Трасс Борис Джонсон уже говорил о скидке на счета за энергию в размере 400 фунтов ближайшей зимой.
Ранее обозреватель британского издания The Telegraph Бен Райт писал, что украинский кризис и рост цен на топливо и продовольствие стремительно разрушают экономику Великобритании. По его словам, за коммунальные услуги британцам придётся платить 14% своих заработков.
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