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8 сентября, 11:56

Британцам заморозят счета за газ и свет на два года

Трасс объявила о заморозке счетов британцев за газ и свет на два года

В Британии заморозят счета за газ и электричество на два года с 1 октября, определив среднегодовую сумму платежей не более чем 2500 фунтов стерлингов с одного домохозяйства. Об этом объявила новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

"Эта гарантия… означает, что с 1 октября среднестатистическое домохозяйство будет платить не более 2500 фунтов стерлингов в год в ближайшие два года", — подчеркнула она, выступая в парламенте.

По её мнению, это поможет сэкономить каждой британской семье тысячу фунтов стерлингов. Данная мера рассматривается как дополнительная поддержка, так как предшественник Трасс Борис Джонсон уже говорил о скидке на счета за энергию в размере 400 фунтов ближайшей зимой.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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