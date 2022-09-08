Турчак поздравил жителей Донбасса с годовщиной освобождения от фашистов в ходе ВОВ

Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак опубликовал в телеграм-канале поздравление для жителей ДНР, поздравив их с 79-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, теперь, когда "история сделала полный круг", нацисты вновь будут побеждены на этой земле.

"Сегодня Донбасс отмечает годовщину с момента освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Долгих два года дончане провели в оккупации, но их дух и воля к победе не были сломлены. Поздравляю всех жителей ДНР с 79-летием освобождения Донбасса. Желаю здоровья, благополучия, а главное — мирного неба", — написал Турчак.

По его словам, в 1943 году во время Донбасской операции с этих территорий была изгнана "полумиллионная группа фашистских армий". Он сравнил годы Великой Отечественной войны с нашим временем, когда российские солдаты, офицеры и добровольцы снова "освобождают Донбасс от нацизма". И что, как и тогда, нацисты при отступлении бьют по мирным жителям и гражданским объектам.