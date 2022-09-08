Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты по Белгороду, российские средства противовоздушной обороны их сбили, но в результате оказалась повреждена кровля жилого дома. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

"Две ракеты были сбиты над Белгородом. Сработала наша система ПВО. Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке. Главное — жертв и пострадавших нет", — написал он и пообещал предоставить позже дополнительную информацию.