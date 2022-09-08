ВСУ выпустили две ракеты по Белгороду
Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородом сбили две ракеты
Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты по Белгороду, российские средства противовоздушной обороны их сбили, но в результате оказалась повреждена кровля жилого дома. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
"Две ракеты были сбиты над Белгородом. Сработала наша система ПВО. Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке. Главное — жертв и пострадавших нет", — написал он и пообещал предоставить позже дополнительную информацию.
Напомним, что ранее ВСУ нанесли удар по Белгороду ракетами "Точка-У" и дронами Ту-143 "Рейс". Изначально сообщалось, что в результате обстрела погибло четыре человека, позднее число жертв увеличилось до пяти. Повреждено более 350 квартир в 26 многоквартирных домах.
ТАСС / Минобороны России