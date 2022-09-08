Блинкен неожиданно прибыл в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен этим утром прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает AP , а также ряд украинских СМИ.

По одним данным, на повестке у Блинкена срочное обсуждение вопроса новой военной помощи украинской стороне. По другим сведениям, американский госсекретарь посетил столицу Украины, чтобы "продемонстрировать поддержку со стороны США". Кроме того, не отвергается версия, что приезд политика не анонсировался "в целях безопасности". Кстати, это уже второй визит американского госсекретаря в Киев с начала специальной военной операции.