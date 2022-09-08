Российская армия уничтожила склад боеприпасов под Балаклеей в Харьковской области

Российской армии удалось уничтожить пять складов ракет и боеприпасов в Донецкой Народной Республике, а также в Харьковской и Запорожской областях, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах таких населённых пунктов, как Трудовое Запорожской области, Курахово, Константиновка, Северск Донецкой Народной Республики и Балаклея Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, Вооружённые силы РФ ликвидировали пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населённого пункта Белая Криница Николаевской области, а в районе Маломихайловки Днепропетровской области поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей.