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8 сентября, 11:25

Российская армия уничтожила склад боеприпасов под Балаклеей в Харьковской области

Российской армии удалось уничтожить пять складов ракет и боеприпасов в Донецкой Народной Республике, а также в Харьковской и Запорожской областях, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах таких населённых пунктов, как Трудовое Запорожской области, Курахово, Константиновка, Северск Донецкой Народной Республики и Балаклея Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, Вооружённые силы РФ ликвидировали пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населённого пункта Белая Криница Николаевской области, а в районе Маломихайловки Днепропетровской области поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей.

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А ранее Вооружённые силы России уничтожили порядка 30 украинских боевиков ударом по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" в районе Харькова. Также было ликвидировано десять единиц автомобильной техники.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер

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