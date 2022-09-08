ВСУ потеряли ещё 120 бойцов под Славянском и Краматорском
ВКС России уничтожили до 120 украинских военных под Славянском и Краматорском
Воздушно-космические силы РФ за сутки поразили пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ под Славянском и Краматорском. Об этом сообщил на брифинге 8 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики", — заявил Конашенков.
Представитель министерства уточнил, что в результате удара было уничтожено до 120 украинских военнослужащих и 15 единиц бронированной и автомобильной техники.
Также ВСУ за сутки потеряли почти 200 человек на Николаево-Криворожском направлении. Кроме того, были уничтожены: два танка противника, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, а также семь пикапов с крупнокалиберными пулемётами.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo