Обычный карандаш стал орудием убийства в руках жителя Чувашии
Житель Чувашии убил знакомого, вооружившись карандашом
Подозреваемый в убийстве. Обложка © СУ СК РФ по Республике Чувашия
В Чебоксарах мужчина убил знакомого, вооружившись обычным карандашом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Чувашия.
По данным следствия, всё произошло 3 сентября, когда выпившие товарищи находились в комнате общежития погибшего. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла от слов к действиям. В итоге подозреваемый взялся за карандаш и нанёс оппоненту несколько ударов. Целился ли он намеренно, неизвестно, однако раны оказались смертельными — была повреждена вена. В результате 40-летний мужчина скончался на месте, а убийца сбежал.
Однако вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось найти его. В настоящее время мужчина задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".
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