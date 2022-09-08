Обычный карандаш стал орудием убийства в руках жителя Чувашии

По данным следствия, всё произошло 3 сентября, когда выпившие товарищи находились в комнате общежития погибшего. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла от слов к действиям. В итоге подозреваемый взялся за карандаш и нанёс оппоненту несколько ударов. Целился ли он намеренно, неизвестно, однако раны оказались смертельными — была повреждена вена. В результате 40-летний мужчина скончался на месте, а убийца сбежал.