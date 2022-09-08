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8 сентября, 08:27

В Воронеже мать убила младенца, замотала тело в самодельный саван и закопала в могиле отца

В Воронеже мать убила младенца, закопала тело в могиле своего отца и сдалась полиции

<p>Галина. Фото © Telegram / <a href="https://life.ru/preview/p/1522166/6319936e551fb700121f57d6" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Галина. Фото © Telegram / SHOT

В Воронеже мать убила новорождённую дочь, испугавшись, закопала тело в могиле своего отца, а затем сдалась полиции. Жуткую историю сообщает Telegram-канал SHOT.

24-летняя Галина родила малышку около месяца назад. А 3 сентября женщина ударила младенца по голове, когда находилась с ним одна в квартире. Травма оказалась для ребёнка смертельной. Но малышка скончалась не сразу, а спустя два дня. Мать решила скрыть преступление. Она замотала тело дочери в ткань и в пакете отнесла на могилу своего отца на кладбище "Лесное". Там она её закопала и вернулась домой.

Позже женщина сама сдалась полиции. Тело малышки нашли. Судмедэкспертиза подтвердила, что она умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Мать задержана, на неё завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В Калуге мать убила младенца и выкинула его тело в мусорный контейнер

В Калуге мать убила младенца и выкинула его тело в мусорный контейнер

Ранее Лайф сообщал, что в Башкирии на сортировочной ленте в мусоропереработке обнаружили тело младенца. Ребёнка нашли в завязанном пакете и мусорном мешке. Малыш лежал, поджав руки под подбородком и скрестив ноги, как будто до того, как погибнуть, очень сильно замёрз.

Андрей Бражников

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