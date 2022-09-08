В Воронеже мать убила младенца, замотала тело в самодельный саван и закопала в могиле отца

В Воронеже мать убила новорождённую дочь, испугавшись, закопала тело в могиле своего отца, а затем сдалась полиции. Жуткую историю сообщает Telegram-канал SHOT.

24-летняя Галина родила малышку около месяца назад. А 3 сентября женщина ударила младенца по голове, когда находилась с ним одна в квартире. Травма оказалась для ребёнка смертельной. Но малышка скончалась не сразу, а спустя два дня. Мать решила скрыть преступление. Она замотала тело дочери в ткань и в пакете отнесла на могилу своего отца на кладбище "Лесное". Там она её закопала и вернулась домой.

Позже женщина сама сдалась полиции. Тело малышки нашли. Судмедэкспертиза подтвердила, что она умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Мать задержана, на неё завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".